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Нацпроект позволил подключить к быстрому интернету более 300 объектов в Забайкалье

В следующем году в регионе к быстрому интернету планируют подключить 371 объект

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. В Забайкальском крае более 300 объектов подключили к широкополосному интернету в 2019 году благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", сообщила в среду пресс-служба регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

"Одно из ключевых направлений нацпроекта "Цифровая экономика" - федеральный проект "Информационная инфраструктура". Благодаря ему широкополосным доступом к интернету обеспечиваются социально значимые учреждения в Забайкальском крае - школы, образовательные центры, пожарные части, административные здания, фельдшерско-акушерские пункты. В 2019 году в крае подключили 302 таких объекта из 1,1 тысячи", - говорится в сообщении.

По словам профильного министра Евгении Батуевой, доступ к интернету теперь есть и в самых дальних точках Забайкалья.

"Наши дальнейшие планы: подключить 371 объект в 2020 году, 482 объекта - в 2021 году", - сказала она.

Согласно проекту бюджета края на 2020 год, на развитие связи в регионе планируют направить 48 млн рублей - это почти вдвое больше, чем в 2019 году. Из этих средств почти 12,5 млн рублей выделят на участие Забайкальского края в нацпроекте "Цифровая экономика РФ".

С появлением интернета врачи в фельдшерско-акушерских пунктах смогут оперативно консультироваться со специалистами региональных больниц и участвовать в дистанционных консилиумах, учителя из отдаленных сел - проходить курсы повышения квалификации, не тратя время на дорогу, а их ученики - пользоваться электронной библиотекой. Кроме того, подключение отдаленных и труднодоступных сел Забайкалья к интернету позволит позже обеспечить их сотовой связью.

Нацпроект "Цифровая экономика" рассчитан до 2024 года и включает шесть федеральных проектов, в том числе "Информационную инфраструктуру". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский край
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