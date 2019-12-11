Еврейская АО выберет нового регоператора по обращению с ТКО в начале 2020 года

ТАСС, 11 декабря. Еврейская автономная область актуализирует территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами и выберет нового регионального оператора для реализации мусорной реформы в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок. Выбранный в Еврейской АО в 2018 году региональный оператор не смог выполнить свои обязательства. В связи с этим соглашение расторгнули. Повторные тендеры объявлялись несколько раз. В октябре выбран новый региональный оператор. Им стала местная компания, работающая в сфере ЖКХ.

"Необходимо выбрать нового регионального оператора, поскольку антимонопольная служба после обращения конкурирующей компании отменила конкурс", - сказали в управлении. Там пояснили, что маршруты перевозки мусора в территориальной схеме расходились с указанными в конкурсной документации.

Сейчас регион работает над актуализацией этой схемы, где вместо трех зон будет одна. Утвердить ее планируется до февраля 2020 года, а после снова провести конкурс по выбору регионального оператора.

Полигон не в эксплуатации

В настоящее время в государственный реестр включен только один объект размещения твердых коммунальных отходов - полигон в поселке Николаевка. В будущем планируется создать шесть новых объектов для хранения отходов в крупных населенных пунктах региона. Пока идет работа по вводу в эксплуатацию полигона возле Биробиджана.

"Полигон твердых коммунальных отходов, строительство которого осуществляется за счет средств частных инвестиций, должен был быть введен в эксплуатацию 1 января 2017 года, однако до настоящего времени не введен и не запущен", - говорится в сообщении на сайте областного правительства. Этот объект считается самым крупным и важнейшим для перехода на новую систему переработки отходов, так как на него планируется направлять более 50% отходов.

По вводу полигона в эксплуатацию ведутся судебные споры. Росприроднадзор, как сообщили агентству в управлении ЖКХ и энергетики, отказывает инвестору в услуге по выдаче лицензии из-за недостатков в документации. В правительстве области проходило совещание по этому вопросу, регион будет оказывать помощь компании по вводу объекта. Инвестор сейчас проходит необходимые экспертизы. Работать полигон должен начать в 2020 году.

Пока в ЕАО практически отсутствует переработка отходов. Некоторые виды отходов, включая медицинские, направляют на переработку в другие регионы России, остальные отходы размещаются на полигонах и свалках. Менее 2% от общего количества отходов перерабатывает один из местных предпринимателей. На территории области расположено 50 несанкционированных свалок.

О реформе обращения с отходами

Реформа обращения с отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".