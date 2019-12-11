{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еврейская АО выберет нового регоператора по обращению с ТКО в начале 2020 года

Власти планируют создать шесть новых объектов для хранения отходов в крупных населенных пунктах региона

ТАСС, 11 декабря. Еврейская автономная область актуализирует территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами и выберет нового регионального оператора для реализации мусорной реформы в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок. Выбранный в Еврейской АО в 2018 году региональный оператор не смог выполнить свои обязательства. В связи с этим соглашение расторгнули. Повторные тендеры объявлялись несколько раз. В октябре выбран новый региональный оператор. Им стала местная компания, работающая в сфере ЖКХ.

"Необходимо выбрать нового регионального оператора, поскольку антимонопольная служба после обращения конкурирующей компании отменила конкурс", - сказали в управлении. Там пояснили, что маршруты перевозки мусора в территориальной схеме расходились с указанными в конкурсной документации.

Сейчас регион работает над актуализацией этой схемы, где вместо трех зон будет одна. Утвердить ее планируется до февраля 2020 года, а после снова провести конкурс по выбору регионального оператора.

Полигон не в эксплуатации

В настоящее время в государственный реестр включен только один объект размещения твердых коммунальных отходов - полигон в поселке Николаевка. В будущем планируется создать шесть новых объектов для хранения отходов в крупных населенных пунктах региона. Пока идет работа по вводу в эксплуатацию полигона возле Биробиджана.

"Полигон твердых коммунальных отходов, строительство которого осуществляется за счет средств частных инвестиций, должен был быть введен в эксплуатацию 1 января 2017 года, однако до настоящего времени не введен и не запущен", - говорится в сообщении на сайте областного правительства. Этот объект считается самым крупным и важнейшим для перехода на новую систему переработки отходов, так как на него планируется направлять более 50% отходов.

По вводу полигона в эксплуатацию ведутся судебные споры. Росприроднадзор, как сообщили агентству в управлении ЖКХ и энергетики, отказывает инвестору в услуге по выдаче лицензии из-за недостатков в документации. В правительстве области проходило совещание по этому вопросу, регион будет оказывать помощь компании по вводу объекта. Инвестор сейчас проходит необходимые экспертизы. Работать полигон должен начать в 2020 году.

Пока в ЕАО практически отсутствует переработка отходов. Некоторые виды отходов, включая медицинские, направляют на переработку в другие регионы России, остальные отходы размещаются на полигонах и свалках. Менее 2% от общего количества отходов перерабатывает один из местных предпринимателей. На территории области расположено 50 несанкционированных свалок.

О реформе обращения с отходами

Реформа обращения с отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЕврейская автономная область
Реклама на ТАСС
В Иркутской области приобретут 9 мобильных "Кванториумов"
Технопарки будут приезжать в сельские населенные пункты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС