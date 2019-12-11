{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбуржье почти 15 тыс. жителей с болезнями сосудов с июля бесплатно получили лекарства

В 2019 году власти выделили около 200 млн рублей для лекарственного обеспечения людей, которые перенесли заболевания сердечно-сосудистой системы

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Почти 15 тыс. жителей Оренбургской области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые не являются льготниками, получили бесплатные лекарства по региональной программе в 2019 году. Об этом ТАСС рассказала вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"Мы реализуем в дополнение к национальному региональный проект лекарственного обеспечения людей, не являющихся инвалидами и не имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. И это то, чем наш регион может гордиться. Мы выделили в 2019 году около 200 млн рублей для лекарственного обеспечения людей, которые перенесли инсульт, инфаркт или имеют другие заболевания сердечно-сосудистой системы, кто перспективно может выдать сердечно-мозговые катастрофы. Мы сделали это одними из первых в России", - рассказала Савинова.

Бесплатные лекарства в Оренбуржье выдают с июля 2019 года. По данным Минздрава региона, ими уже обеспечены почти 15 тыс. человек, и с каждым месяцем количество получателей возрастает. Савинова объяснила, что пациенты с заболеваниями сердца и сосудов - уязвимая категория. Врачи традиционно выписывают им препараты для постоянно терапии ( антикоагулянты и другие), но из-за высокой стоимости (от 4 до 10 тыс. рублей каждый месяц в течение года) далеко не все могут их приобрести и принимать регулярно.

"Мы видели, что препараты назначаются, но пациенты их не принимают. Именно поэтому было принято решение выделить средства и начать бесплатную выдачу лекарств. Мы составили реестр пациентов и начали постепенно выписку лекарственных препаратов. Безусловно, эффективность этой программы мы увидим не через месяц или два, а в перспективе, но я убеждена, что на следующий год должен произойти буквально прорыв в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - считает Савинова.

О необходимости обеспечения бесплатными лекарственными препаратами пациентов, которые перенесли инсульты или острый коронарный синдром миокарда, в сентябре заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Для этого на уровне федерации необходимо около 14,5 млрд рублей в год.

Ранее глава Минздрава России сообщила, что только 25% сосудистых пациентов умирают от острых сосудистых нарушений, 75% умирают от декомпенсации хронических сосудистых заболеваний, 70% умирают дома, потому что не все могут позволить себе самостоятельно покупать те лекарства, которые нужно принимать в постоянном режиме.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Власти Сахалина намерены привлечь крупных застройщиков для увеличения ввода жилья
Благодаря этому власти надеются сбить ажиотажный спрос и снизить стоимость квартир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС