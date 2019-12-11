В Оренбуржье почти 15 тыс. жителей с болезнями сосудов с июля бесплатно получили лекарства

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Почти 15 тыс. жителей Оренбургской области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые не являются льготниками, получили бесплатные лекарства по региональной программе в 2019 году. Об этом ТАСС рассказала вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"Мы реализуем в дополнение к национальному региональный проект лекарственного обеспечения людей, не являющихся инвалидами и не имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. И это то, чем наш регион может гордиться. Мы выделили в 2019 году около 200 млн рублей для лекарственного обеспечения людей, которые перенесли инсульт, инфаркт или имеют другие заболевания сердечно-сосудистой системы, кто перспективно может выдать сердечно-мозговые катастрофы. Мы сделали это одними из первых в России", - рассказала Савинова.

Бесплатные лекарства в Оренбуржье выдают с июля 2019 года. По данным Минздрава региона, ими уже обеспечены почти 15 тыс. человек, и с каждым месяцем количество получателей возрастает. Савинова объяснила, что пациенты с заболеваниями сердца и сосудов - уязвимая категория. Врачи традиционно выписывают им препараты для постоянно терапии ( антикоагулянты и другие), но из-за высокой стоимости (от 4 до 10 тыс. рублей каждый месяц в течение года) далеко не все могут их приобрести и принимать регулярно.

"Мы видели, что препараты назначаются, но пациенты их не принимают. Именно поэтому было принято решение выделить средства и начать бесплатную выдачу лекарств. Мы составили реестр пациентов и начали постепенно выписку лекарственных препаратов. Безусловно, эффективность этой программы мы увидим не через месяц или два, а в перспективе, но я убеждена, что на следующий год должен произойти буквально прорыв в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - считает Савинова.

О необходимости обеспечения бесплатными лекарственными препаратами пациентов, которые перенесли инсульты или острый коронарный синдром миокарда, в сентябре заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Для этого на уровне федерации необходимо около 14,5 млрд рублей в год.

Ранее глава Минздрава России сообщила, что только 25% сосудистых пациентов умирают от острых сосудистых нарушений, 75% умирают от декомпенсации хронических сосудистых заболеваний, 70% умирают дома, потому что не все могут позволить себе самостоятельно покупать те лекарства, которые нужно принимать в постоянном режиме.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.