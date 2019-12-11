Власти Тверской области не планируют в регионе строительство мусоросжигательных заводов

ТАСС, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Тверской области не планирует строительство мусоросжигательных предприятий в регионе при введении новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил в среду губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам уходящего года.

С 1 января 2019 года в России началась так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

"Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов. В рамках новой схемы обращения с ТКО создан региональный оператор - это наша, государственная компания. Также определили ставку за вывоз мусора меньше 100 рублей", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что в Тверской области планируется поэтапно развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первую такую площадку намечено создать в Калининском районе, где построят автоматизированный комплекс, отвечающий всем требованиям экологической безопасности. "Эта площадка получит статус технопарка, где малый и средний бизнес смогут заниматься сортировкой мусора, и те отходы, которые подлежат вторичной переработке - пластик, стекло, картон - будут предаваться, в том числе для повторного применения на тверских предприятиях", - рассказал Руденя.

Создание новой схемы обращения с отходами является одним из направлений нацпроекта "Экология". К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО Тверской области.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят федеральные проекты: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).