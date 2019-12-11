Минтранс разработал график обновления дорожных стандартов и технических требований

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал график обновления стандартов и технических требований в области дорожного хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Для безусловного исполнения мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан график обновления стандартов и технических требований в области дорожного хозяйства", - отметили в Минтрансе.

График предусматривает разработку новых стандартов, направленных, в том числе, на повышение безопасности дорожного движения, увеличение межремонтных сроков, увеличение сохранности покрытий и повышение уровня пропускной способности автодорог. Кроме того, график предполагает разработку стандартов в целях внедрения технологий информационного моделирования (BIM - технологии), новых технических требований и стандартов обустройства автодорог (в том числе в целях устранения мест концентрации ДТП), новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети.

"Данная работа направлена на совершенствование требований и методов испытаний дорожно-строительных материалов и изделий, включая проектирование составов асфальтобетонных смесей и цементобетонов и методики расчета конструкций дорожных одежд", - отметили в министерстве.

Как уточнили в Минтрансе, все предложения направлены в правительство РФ.

В 2019 году было утверждено 62 стандарта и технических требования, в том числе 37 государственных и предварительных национальных стандартов, 25 технических требований и правил проектирования.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минстрою, Минпромторгу и Минюсту РФ представить в правительство РФ до 10 декабря 2019 года предложения по совершенствованию технических норм и правил, применяемых в дорожном хозяйстве, в том числе на основе передового зарубежного опыта.