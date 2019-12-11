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Объем вывоза ТКО в Удмуртии по итогам года увеличится вдвое

К концу 2019 года на полигонах разместят до 330 тыс. т отходов, сообщил председатель правительства региона

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов в Удмуртии с момента старта так называемой мусорной реформы составил 300 тыс. т, а к концу года увеличится до 330 тыс. т, что в два раза больше уровня предыдущего года, сообщил в среду журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"Если говорить о цифрах дальше, то 300 тыс. т отходов было размещено на полигонах в 2019 году, это практически в два раза больше, чем в предыдущем году. Это говорит о своеобразной "легализации" мусора, то есть мы понимаем, что система работает, но я хочу призвать всех нас говорить о проблемах, если они есть", - сказал Семенов во время круглого стола, который был посвящен годовым итогам реформы в Удмуртии.

По данным Семенова, к концу года объем составит 330 тыс. т в год. В 2018 году этот показатель составил 163 тыс. т. Регоператор вывозил отходы на пять действующих полигонов.
"Если говорить об итогах, например, в части раздельного сбора отходов, то на сегодняшний момент у нас порядка 300 контейнеров установлено в Ижевске. Мы ориентируемся, в первую очередь, на города, хотя понимаем, что этими контейнерами должна быть охвачена вся республика", - добавил премьер-министр региона.

В свою очередь, директор регоператора Иван Маринин отметил, что на данный момент вывоз отходов налажен во всех 30 муниципальных образованиях республики, создано более 16 тыс. мест накопления мусора - 9 тыс. сигнальных точек, еще 7,2 тыс. для контейнерного сбора.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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