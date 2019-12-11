В Карелии с 2020 года появятся льготные места для дошкольников в частных детских садах

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Карелия получит более 8,6 млн рублей на оплату мест в частных детских садах, что позволит быстрее закрыть дефицит в свободных местах, сообщила журналистам в среду первый заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина.

"В следующем году Республика Карелия вступает в новое мероприятие - это создание мест [в детских садах] частными предпринимателями. Российская Федерация выделяет Карелии 123 тыс. рублей на создание одного места. Всего будет создано 70 мест", - рассказала она.

Получить деньги на создание мест смогут только те частные дошкольные учреждения, которые пройдут процедуру лицензирования, которая требуется для оказания образовательных услуг. Программа позволяет как создать частный детский сад с нуля, так и открыть дополнительные места в уже существующей организации. Как подчеркнула первый замминистра образования, платить за посещение таких групп в детских садах больше не придется: за счет субсидии стоимость будет такой же, как и в обычном муниципальном саду.

По словам Карамзиной, лицензия будет гарантировать пожарную безопасность, также должны быть соблюдены все санитарные требования.

В рамках национального проекта "Демография" в Карелии в 2020 году планируется создать 1250 мест в детсадах. "Это будут детские сады в Петрозаводске, Прионежском и Пряжинском районах, а также детский сад будет построен в Сортавале. В 2021 году планируется открыть детские сады в Петрозаводске на 300 мест и в поселке Мелиоративный Прионежского района на 100 мест", - рассказала она. По данным минобразования Карелии, на 1 декабря 2019 года в очереди в детский сад стоят более 9 тысяч человек, из которых 8,7 тыс. - дети до трех лет. При этом Карамзина заверила, что в реальности количество детей, которые не ходят в детский сад, значительно ниже, а дети старше трех лет и вовсе полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

"Когда ребенок рождается, родители ставят его на учет. Поэтому все дети, которые стоят на учете, они сосчитаны (их в Карелии на текущий момент 9103 человека - прим. ТАСС). Но родители же указывают, с какого периода они хотели бы, чтобы их ребенок пошел в детский сад. Сейчас в Карелии хотел бы, но не ходит в детский сад 631 ребенок до трех лет, и 493 из них живут в Петрозаводске", - отметила замминистра образования региона.

Переобучение женщин в декрете

Национальный проект "Демография" также предоставляет женщинам возможность во время отпуска по уходу за ребенком пройти переобучение. По словам начальника управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой, Карелия получит на переобучение матерей в декрете по нацпроекту "Демография" более 9 млн рублей, что втрое больше суммы, выделенной в 2019 году из республиканского бюджета.

Со следующего года пройти переобучение смогут не только мамы в декретном отпуске с детьми до трех лет, но и безработные женщины, воспитывающие ребенка дошкольного возраста, то есть до семи лет. "Женщины получат возможность компенсировать за счет республиканского бюджета транспортные расходы, вернуть потраченные деньги на проживание, если участнику программы понадобится приехать на обучение из района республики. На время учебы безработным женщинам также назначат стипендию в размере прожиточного минимума, увеличенного на районный коэффициент", - сказала Фролова.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта на федеральном уровне является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.