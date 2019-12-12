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Югра рискует не выполнить нацпроект по увеличению МСП к 2025 году

Чтобы избежать этого, необходимо изменить действующие меры поддержки бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ к 2025 году рискует не достичь показателя в 230 тыс. человек, занятых в малом и среднем предпринимательстве, по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис.

Согласно паспорту регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", входящего в состав нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в Югре число занятых в сфере малого и среднего бизнеса планируется увеличить с 200 по итогам 2018 года до 230 тыс. в 2024 году, а число зарегистрированных самозанятых граждан достигнет 13 тыс. человек к 2024 году (сейчас в регионе таковых нет).

"Перед Югрой стоит показатель к 2025 году в 230 тыс. человек, занятых в малом и среднем предпринимательстве. Сегодня у нас около 200 тыс. человек. Это, в том числе, индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью. Существующими мерами поддержки и действующими механизмами в регионе есть риск недостижения этого показателя. Поэтому мы будем менять меры поддержки", - сказал он.

По его словам, по итогам 2019 года планируется достичь показателя в 1,5 тыс. новых предпринимателей. "Мы пока в показателе, в котором необходимо. Но повторюсь, нужно менять меры поддержки МСП, иначе 230 тыс. человек, занятых в этой сфере, на 1 января 2025 года мы не выполним. Как они будут изменены - сейчас прорабатывается", - уточнил он.

Согласно информации на сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры, в регионе для МСП действуют, в частности, информационно-консультационная, финансовая и образовательная виды поддержки. Среди них предоставление поручительств, компенсация банковской процентной ставки, школа социального предпринимательства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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