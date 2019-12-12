Эксперты: более 40% бизнесменов в РФ не планируют использовать ИИ для работы компании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 90% представителей бизнеса в РФ знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ), но 43% не используют и не планируют использовать его в работе компании. Об этом говорится в совместном исследовании, проведенном проектным офисом по реализации нацпроекта "Цифровая экономика" Аналитического центра при Правительстве РФ (АЦ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37%), а также ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%). Каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений", - говорится в исследовании.

Почти треть респондентов сообщили, что уже используют технологии ИИ, а около четверти (23%) планируют их внедрять. Из компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта, 82% оценивают их использование как эффективное. Наиболее распространенными положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).

Почти 70% опрошенных бизнесменов сообщили о недостатке квалифицированных специалистов в области ИИ. Также почти единогласно (91%) респонденты считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).

"В утвержденной президентом Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года мы также планируем достичь масштабных экономических эффектов, делая ставку на повышение спроса на данные технологии. Однако, как показывает проведенное совместно с ВЦИОМ исследование, российский бизнес не испытывает потребности во внедрении искусственного интеллекта и не понимает конкретных экономических выгод от внедрения данных технологий", - сказал руководитель Проектного офиса по реализации нацпроекта "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян.

Он отметил, что у сложившейся ситуации есть несколько причин: отсутствие понятных уже реализованных проектов, которые доказывали бы эффективность использования данных технологий; отсутствие массовых продуктов и доступных решений и нехватка необходимых компетенций у специалистов.

Об исследовании

Опрос был проведен методом телефонного интервью в октябре 2019 года. Всего в исследовании приняли участие 800 респондентов - представители малого, среднего и крупного бизнеса.