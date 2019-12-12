В СП сообщили, что исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 11 месяцев превысило 70%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за 11 месяцев исполнены на 71,4%, что составляет 1,27 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 декабря по четырем нацпроектам превысило 80%. Лидером уже традиционно стал нацпроект "Демография" - расходы по этому направлению исполнены на 86,8% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут "Наука" (85,4%), "Культура" (85,3%) и "Здравоохранение" (82,4%).

По трем нацпроектам исполнение расходов так и не превысило 50% от запланированного. По нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" расходы реализованы на 46,2%, по нацпроекту "Экология" - 34,4%. Исполнение расходов по нацпроекту "Цифровая экономика" все еще остается ниже всего, хотя и возросло до 23,8% по сравнению с 16,2% месяцем ранее.

Более чем наполовину расходы были исполнены по остальным нацпроектам: "Образование" (74,7%), "Жилье и городская среда" (74%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (73,9%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (73,6%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (65,5%) и "Производительность труда и поддержка занятости" (58,9%).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реализация нацпроектов набирает скорость, а расходы на эти цели приходят в норму. Однако все равно часть из них может перейти на 2020 год. При этом Счетную палату беспокоит, насколько средства будут эффективными и удастся ли достичь поставленных целей.