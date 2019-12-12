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МТС провела первый в мире двусторонний междугородный голографический звонок на 5G

Телемост между Москвой и Кронштадтом прошел без сбоев и задержек в передаче звука и проекций

МОСКВА/КРОНШТАДТ, 12 декабря. /ТАСС/. Компания МТС провела первую в мире прямую двустороннюю междугородную видеотрансляцию (телемост) в пилотных сетях 5G. Телемост состоялся между Москвой, где проходит Российская интернет неделя (RIW), и Кронштадтом (Санкт-Петербург), где компания развернула пилотную сеть 5G, его участники видели друг друга в реальном времени в виде голограмм - объемного изображения, проецируемого лазером.

Телемост, в котором участвовала заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, как передает корреспондент ТАСС с места событий, прошел без сбоев и задержек в передаче звука и проекций.

"Мы с удовольствием готовы присоединиться к таким экспериментам, как голографические совещания. Более того, иногда необходимо, чтобы твое голографическое изображение транслировалось одновременно в разных местах. Не стоит конечно забывать о вопросах безопасности, нам очень важно понимать, кто присоединиться к нашему совещанию", - отметила Тарасенко в ходе телемоста.

В пресс-службе МТС пояснили, что ранее предпринималось довольно много попыток реализовать голографический звонок в 5G. "Все они были либо с изображением голограммы только на одной стороне разговора, либо отображалась на экранах гаджетов. Полноформатный междугородный голографический звонок на сети пятого поколения реализован сегодня впервые в мире. Во время звонка скорость мобильного интернета в сети 5G превышала 2 гигабита в секунду", - пояснил ТАСС пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

Президент МТС Алексей Корня после телемоста отметил, что если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения на смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У отметил, что в ходе телемоста компании продемонстрировали возможность связи, которую раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах. "МТС не только показал нам преимущества стандарта пятого поколения, но и открыл дверь в новый захватывающий мир 5G. Для данного кейса Huawei создала инновационную инфраструктуру и предоставила передовые IT-решения", - цитирует пресс-служба МТС слова Эйдена У.

Национальный интерес

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". В федеральном проекте предусмотрено создание пилотной зоны 5G до конца 2019 года. К концу 2021 года нужно приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.

В августе этого года ПАО "МТС" и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первый в России проект по запуску 5G-сигнала, который охватывает весь город. Также пилотная сеть была запущена на ВДНХ в Москве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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