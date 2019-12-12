Власти Забайкалья в 2020 году планируют направить 9 млрд рублей на реализацию нацпроектов

ТАСС, 12 декабря. Правительство Забайкальского края в проекте бюджета на 2020 год предусмотрело около 9 млрд рублей на реализацию национальных проектов, сообщил в четверг журналистам губернатор Александр Осипов.

"На следующий год у нас предусмотрено практически 9 млрд рублей на реализацию национальных проектов. В том числе более 3 млрд рублей - это расходы на ремонт дорог, почти 2 млрд рублей - на здравоохранение, примерно столько же - на образование. Будем строить и ремонтировать школы, детские сады, ясли, центральные районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Должны построить шесть домов культуры и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов", - сказал Осипов.

По его словам, краевые власти также планируют в 2020 году заложить или подготовить проектно-сметную документацию нескольких крупных социальных объектов, строительство которых будет идти совместно с федеральным центром. В их числе - новая краевая детская клиническая больница в Чите, о необходимости которой 1 августа заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Губернатор отметил, что эту больницу построят на новом месте, по современным требованиям, и ее оснастят новейшим оборудованием.

В 2020 году власти Забайкальского края, напомнил Осипов, реализуют свыше 700 мероприятий, связанных с национальными проектами - это строительства, ремонт и переоснащение медицинских и образовательных учреждений, домов культуры и спортивных объектов, ремонт дорог.

"Практически все объекты этого года нам удалось отремонтировать и ввести в строй в срок. Заканчиваются последние процедуры по приему и сдаче этих объектов, выполнению финансовых обязательств перед строителями", - подчеркнул глава региона.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах - во всех, кроме "Науки". Ранее в четверг стало известно, что Осипов сформирует новое правительство региона по итогам анализа работы краевых властей над реализацией в 2019 году национальных проектов и других федеральных программ.