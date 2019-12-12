{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья в 2020 году планируют направить 9 млрд рублей на реализацию нацпроектов

По словам главы региона Александра Осипова, более 3 млрд рублей пойдут на ремонт дорог

ТАСС, 12 декабря. Правительство Забайкальского края в проекте бюджета на 2020 год предусмотрело около 9 млрд рублей на реализацию национальных проектов, сообщил в четверг журналистам губернатор Александр Осипов.

"На следующий год у нас предусмотрено практически 9 млрд рублей на реализацию национальных проектов. В том числе более 3 млрд рублей - это расходы на ремонт дорог, почти 2 млрд рублей - на здравоохранение, примерно столько же - на образование. Будем строить и ремонтировать школы, детские сады, ясли, центральные районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Должны построить шесть домов культуры и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов", - сказал Осипов.

По его словам, краевые власти также планируют в 2020 году заложить или подготовить проектно-сметную документацию нескольких крупных социальных объектов, строительство которых будет идти совместно с федеральным центром. В их числе - новая краевая детская клиническая больница в Чите, о необходимости которой 1 августа заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Губернатор отметил, что эту больницу построят на новом месте, по современным требованиям, и ее оснастят новейшим оборудованием.

В 2020 году власти Забайкальского края, напомнил Осипов, реализуют свыше 700 мероприятий, связанных с национальными проектами - это строительства, ремонт и переоснащение медицинских и образовательных учреждений, домов культуры и спортивных объектов, ремонт дорог.

"Практически все объекты этого года нам удалось отремонтировать и ввести в строй в срок. Заканчиваются последние процедуры по приему и сдаче этих объектов, выполнению финансовых обязательств перед строителями", - подчеркнул глава региона.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах - во всех, кроме "Науки". Ранее в четверг стало известно, что Осипов сформирует новое правительство региона по итогам анализа работы краевых властей над реализацией в 2019 году национальных проектов и других федеральных программ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
Реклама на ТАСС
МТС провела первый в мире двусторонний междугородный голографический звонок на 5G
Телемост между Москвой и Кронштадтом прошел без сбоев и задержек в передаче звука и проекций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС