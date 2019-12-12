В Ростовской области на нацпроекты в 2020 году направят почти 15% расходов бюджета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в четверг приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщил в четверг журналистам председатель Заксобрания области Александр Ищенко, на реализацию нацпроектов в следующем году будет выделено порядка 29 млрд рублей.

"Расходная часть нашего областного бюджета впервые в современной истории превысит планку в 200 млрд рублей и составит 204 млрд рублей. Доля социальных расходов сохранится на уровне 68%. На реализацию национальных проектов в следующем году будет направлено 29 млрд рублей", - сказал он.

Ищенко отметил, что больше половины всех расходов бюджета перенаправят в муниципальные образования Ростовской области. "Консолидированный бюджет - это сумма областного бюджета и местных бюджетов, по оценке, как минимум будет 247 млрд рублей, это тоже своего рода рекорд, хороший рекорд", - добавил он.

Параметры бюджета

По данным пресс-службы, доходы на 2020 год составят 196 млрд рублей (с плюсом к первому чтению 19,9 млрд рублей). Отмечается, что по сравнению с уровнем доходов ко второму чтению на 2019 год (177,6 млрд рублей) доходная часть выросла на 18,6 млрд рублей или на 10%, дефицит - 7,9 млрд рублей. В 2021 году доходы составят 192,1 млрд рублей, расходы - 192,6 млрд рублей, а дефицит - 500 млн рублей, планируемые доходы на 2022 год составят 197 млрд рублей, расходы - 190,1 млрд рублей, профицит - 6,9 млрд рублей.

По словам Ищенко, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 году планируется направить около 500 млн рублей, на приобретение модульных зданий медицинских учреждений - 336 млн рублей, а также еще более 300 млн пойдет на капитальные ремонты учреждений здравоохранения.

"Всего в общем перечне капитальных ремонтов будет ремонт трех онкодиспансеров в Ростовской области", - подчеркнул он. Кроме того, порядка 6,3 млрд рублей будет направлено на лечение онкологических заболеваний в 2020 году, что на 35% выше финансирования на 2019 год.

Еще порядка 500 млн будет направлено на оснащение создаваемого музейного комплекса "Самбекские высоты", открыть который планируется к 9 мая 2020 года. "Выделяются средства на оснащение музейного комплекса "Самбекские высоты" - около 500 млн рублей на ближайшие два года для того, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию и его функционирование", - пояснил Ищенко. Председатель Заксобрания региона также добавил, что в бюджете заложены субсидии для обманутых дольщиков - порядка 2,3 млрд рублей на два года.

В 2019 году бюджет региона был принят с дефицитом в 7 млрд рублей. Доходы прогнозировались на уровне 158,6 млрд рублей, расходы - на уровне 165,7 млрд рублей.