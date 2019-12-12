{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области на нацпроекты в 2020 году направят почти 15% расходов бюджета

На реализацию нацпроектов планируется выделить порядка 29 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в четверг приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщил в четверг журналистам председатель Заксобрания области Александр Ищенко, на реализацию нацпроектов в следующем году будет выделено порядка 29 млрд рублей.

"Расходная часть нашего областного бюджета впервые в современной истории превысит планку в 200 млрд рублей и составит 204 млрд рублей. Доля социальных расходов сохранится на уровне 68%. На реализацию национальных проектов в следующем году будет направлено 29 млрд рублей", - сказал он.

Ищенко отметил, что больше половины всех расходов бюджета перенаправят в муниципальные образования Ростовской области. "Консолидированный бюджет - это сумма областного бюджета и местных бюджетов, по оценке, как минимум будет 247 млрд рублей, это тоже своего рода рекорд, хороший рекорд", - добавил он.

Параметры бюджета

По данным пресс-службы, доходы на 2020 год составят 196 млрд рублей (с плюсом к первому чтению 19,9 млрд рублей). Отмечается, что по сравнению с уровнем доходов ко второму чтению на 2019 год (177,6 млрд рублей) доходная часть выросла на 18,6 млрд рублей или на 10%, дефицит - 7,9 млрд рублей. В 2021 году доходы составят 192,1 млрд рублей, расходы - 192,6 млрд рублей, а дефицит - 500 млн рублей, планируемые доходы на 2022 год составят 197 млрд рублей, расходы - 190,1 млрд рублей, профицит - 6,9 млрд рублей.

По словам Ищенко, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 году планируется направить около 500 млн рублей, на приобретение модульных зданий медицинских учреждений - 336 млн рублей, а также еще более 300 млн пойдет на капитальные ремонты учреждений здравоохранения.

"Всего в общем перечне капитальных ремонтов будет ремонт трех онкодиспансеров в Ростовской области", - подчеркнул он. Кроме того, порядка 6,3 млрд рублей будет направлено на лечение онкологических заболеваний в 2020 году, что на 35% выше финансирования на 2019 год.

Еще порядка 500 млн будет направлено на оснащение создаваемого музейного комплекса "Самбекские высоты", открыть который планируется к 9 мая 2020 года. "Выделяются средства на оснащение музейного комплекса "Самбекские высоты" - около 500 млн рублей на ближайшие два года для того, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию и его функционирование", - пояснил Ищенко. Председатель Заксобрания региона также добавил, что в бюджете заложены субсидии для обманутых дольщиков - порядка 2,3 млрд рублей на два года.

В 2019 году бюджет региона был принят с дефицитом в 7 млрд рублей. Доходы прогнозировались на уровне 158,6 млрд рублей, расходы - на уровне 165,7 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В России в 2020 году планируют рекультивировать почти 50 свалок
Руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистая страна" Вадим Петров сообщил, что окончательный список появится в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС