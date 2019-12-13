В Приморском крае открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Первый центр амбулаторной онкологической помощи открыли в пятницу на базе Владивостокской поликлиники №9, расположенной в одном из самых крупных жилых районов города, передает корреспондент ТАСС. Учреждение создано по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае" нацпроекта "Здравоохранение".

"Сегодня поликлиника №9 города Владивостока является первым учреждением, где организован центр амбулаторной онкологической помощи на территории Приморского края", - отметил директор департамента здравоохранения региона Виктор Фисенко. Всего за три года в регионе планируется открыть 11 таких центров.

Пациентам будут доступны все виды биопсии новообразований и проведение углубленного эндоскопического и ультразвукового обследования. Главный врач поликлиники №9 Ольга Беньковская сообщила ТАСС, что центр будет принимать население Первореченского и Советского районов Владивостока - около 150 тыс. человек.

"Для определения тактики лечения пациент должен пройти через лечебный консилиум онкологического диспансера. Консилиум состоит из химиотерапевтов, онкологов, лучевых терапевтов, радиологов. Тактику определяет онкодиспансер, а на лечение пациенты в рамках маршрутизации приходят к нам", - уточнила она, отметив, что, если сейчас медики начнут диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях, то снижение смертности произойдет примерно через пять лет.

Амбулаторные центры онкологической помощи по нацпроекту "Здравоохранение" до конца года появятся на базе медучреждений Находки, Арсеньева, Лесозаводска и еще одной поликлиники Владивостока. Как рассказал Фисенко, в 2020 году откроется еще один центр, а на 2021 год запланировано открыть центры амбулаторной онкологической помощи на базе еще пяти медицинских учреждений Приморского края.

В Приморском краевом онкологическом диспансере ТАСС сообщили, что в регионе зарегистрировано 47 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. На начальных стадиях онкологию выявляют в 42% случаев. Более половины (58%) онкологических больных узнают о своем диагнозе на третьей-четвертой стадиях болезни.