Новосибирские власти построят 40 новых детских садов в регионе до конца 2021 года

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области построят 40 новых детских садов в регионе в 2019-2021 годах по нацпроекту "Демография". Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

"В 2020 году будет завершено строительство 20 детских садов по нацпроекту "Демография". Еще 7 будет введено в 2021 году. Плюс по итогам этого года мы вводим в рамках нацпроекта 13 детских садов. Сегодня мы уже создали дополнительно в нашей сети около 2,5 тыс. мест, но региону нужно еще", - сказал Федорчук, уточнив, что места по нацпроекту предусмотрены для детей от 1,5 до 3 лет.

Министр добавил, что детские сады будут построены во многих муниципальных образованиях региона, однако большая часть будет размещена в Новосибирской агломерации, где ощущается наибольшая потребность в местах для дошкольников. Детские сады будут сосредоточены в районах, где строится новое жилье.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.