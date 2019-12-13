Омской области в 2020 году на 70% увеличат финансирование восстановления лесов

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральное финансирование мероприятий по восстановлению лесов Омской области, реализуемых в рамках нацпроекта "Экология", вырастет в 2020 году на 70% и составит 43,5 млн рублей, рассказала в пятницу ТАСС советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел. Всего за три года на эти цели направят более 136 млн рублей.

"Если в 2019 году на лесовосстановление было выделено 25,5 млн рублей, то в 2020 году финансирование значительно вырастет и составит 43,5 млн рублей. Сопоставимые цифры - 45,9 и 47,1 млн рублей - планируется выделить в 2021 и 2022 годах соответственно", - сказала Лендел.

По ее словам, изначально в 2020 году региону планировалось выделить на эти цели 28,1 млн рублей. "Сейчас финансирование увеличено, соответственно, вырастут и площади лесопосадок, но насколько именно - пока неизвестно", - отметила собеседник агентства.

Она рассказала, что в текущем году в Омской области лесовосстановление было выполнено на площади более 6 тыс. га. "Всего было высажено более 4 млн хвойных саженцев. Помимо посадки деревьев, проводятся мероприятия по содействию естественному восстановлению - это минерализация почвы, сохранение подроста (молодого поколения деревьев) и уход за растениями, выросшими в естественных условиях", - отметила представитель ГУ лесного хозяйства.

Площадь земель лесного фонда в Омской области составляет 5,9 млн га (42% от общей площади области), из которых лесами покрыты 4,5 млн га. Среди посадок преобладают мягколиственные насаждения (3,5 млн га). Площадь хвойных насаждений составляет 1,1 млн га.

Нацпроект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).