Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ поддерживает предложение Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" об увеличении субсидий для поддержки разработчиков ПО и внедрения их проектов. Об этом в пятницу сказал журналистам замглавы министерства Евгений Кисляков.

Ранее председатель правления (АРПП), руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что планирует встретиться с вице-премьером Максимом Акимовым для обсуждения вопроса увеличения субсидии разработчикам ПО с 5 до 39 млрд рублей на три года.

"Сейчас коллеги выявили допзапрос, поняли, что для того, чтобы цифровая экономика системно, правильно, комплексно развивалась, нам необходимо развивать собственные отечественные платформы. Собственно говоря, это тот фундамент, без которого невозможно построение именно безопасной цифровой экономики, основанной на отечественных решениях. И вот сейчас мы с коллегами начинаем обсуждать, каким образом нам можно обеспечить необходимый уровень финансирования этих работ", - сказал Кисляков.

По его словам, одна из принципиальных позиций министерства - это обязательное софинансирование со стороны участников рынка. "Мы считаем, что неправильно просто отдавать компаниям государственные деньги. Мы считаем, что каждая компания, если видит приоритет в этой работе, должна обязательно софинансировать развитие того или иного программного обеспечения", - пояснил он.

Также Минкомсвязь считает, что необходимо предоставлять ресурсы не только на развитие программного продукта, а также на его внедрение, так как именно на этом этапе выявляются все потребности и функциональные требования заказчика. "Вот исходя из этих принципов мы сейчас с коллегами обсуждаем, какие именно типы, классы ПО необходимо поддерживать. И мы, конечно, эту инициативу поддерживаем и будем ее дальше продвигать", - заключил он.

Наталья Касперская отметила, что речь идет о поддержке восьми направлений разработки отечественного ПО. "Это все платформенные решения, которые трудно коммерциализируются. То есть, операционные системы, системы управления базами (СУБД), системы виртуализации, инженерные системы", - сказала она, добавив, что средства также нужны на доработку функционала и поддержку заказчиков.

По данным Касперской, предполагается, что на эти цели будет выделяться 50% со стороны разработчиков и, в случае выделения субсидий, - 50% со стороны государства.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов на срок до 2024 года включительно, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.