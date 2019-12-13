Новый экспертный совет оценит инновации и технологии для "дорожного" нацпроекта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отбор инновационных решений и технологий, а также сопровождение их внедрения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отдадут экспертному совету общеотраслевого центра компетенций на базе ФАУ "Росдорнии". Об этом говорится в сообщении "Росдорнии".

"Экспертный совет сформирован в том числе в целях достижения целевых показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но при этом у него довольно широкий спектр полномочий и функций", - отметил в сообщении замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Олег Ступников. В частности, одной из ключевых функций экспертного совета будет отбор инновационных решений, а также технологий для включения в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Создание последнего - одна из задач нацпроекта.

На данный момент механизмов активного внедрения новых технологий в России немного, подчеркнул Ступников. Однако достичь показателей, установленных нацпроектом, невозможно без использования в дорожном строительстве новейших технологий, создание экспертного совета - один из инструментов, направленных на оказание дорожной отрасли необходимой информационной и методологической поддержки, отметил он.

Площадкой для экспертного совета станет созданный на базе "Росдорнии" общеотраслевой центр компетенций (ОЦК). По словам гендиректора "Росдорнии" Алексея Варятченко, форма работы самого совета тоже будет инновационной. Очно будет собираться только президиум экспертного совета ОЦК, в который входят представители Минтранса, Росавтодора, госкомпании "Автодор", "Росдорнии", Госдумы, профильных вузов и общественных организаций. Состав остального экспертного совета открыт, а взаимодействие рабочих групп будет идти в режиме онлайн. Как объяснил директор по организационной деятельности ОЦК Алексей Ковров, в центре отказались от стандартной схемы научно-технических советов, которые, по сути, собираются и работают только несколько раз в году.

Среди направлений работы нового совета - дорожно-строительные материалы, безопасность дорожного движения, техническое регулирование и стандартизация, ценообразование в отрасли, транспортное планирование, придорожный сервис и другие. Сейчас участников совета уже более 250.