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В Вологодской области открылся первый центр развития бережливых технологий

В центре будут обучать бережливому производству, передовым проектным технологиям и методам производительности, развитию бизнес-процессов

ТАСС, 13 декабря. Первый центр развития бережливых технологий, который позволит достичь целей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", открылся в Вологодской области. В центре будут проводить обучение методам бережливого производства для студентов и сотрудников предприятий, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В центре будут обучать бережливому производству, передовым проектным технологиям и методам производительности, развитию бизнес-процессов, реализации проектов по повышению операционной, организационной и финансовой эффективности в различных сферах. Учеба будет выстроена на основе имитации бизнес-процессов и тренингов. Обучать будут студентов, сотрудников "Северстали" и других желающих", - говорится в сообщении.

В правительстве считают, что центр может быть полезен для всех отраслей экономики региона, а также поможет решить задачи нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Центр создали на базе Череповецкого государственного университета, где уже разработали курс обучения бережливому производству. Для изучения программы на практике в вузе оборудовали лабораторию.

"Центр бережливых технологий - возможность научить тому, как можно сэкономить, как в условиях конкурентного, сложного бизнеса стать лидером по производству в своей отрасли. Теперь в Вологодской области есть площадка, где этому могут научить", - процитировали в пресс-службе слова заместителя губернатора региона Виталия Тушинова.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

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