Ульяновский краеведческий музей представил посетителям свои фонды на интерактивном экране

УЛЬЯНОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Ульяновска смогут заглянуть в фонды областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова с помощью интерактивного экрана. Об этом в пятницу рассказала журналистам заведующая отделом природы музея Дарья Корепова.

"Это дополненная реальность, которая продемонстрирует, как хранятся экспонаты в фондах нашего музея, которые сейчас скрыты от глаз посетителя. С помощью интерактивного экрана можно познакомиться с их историей, детальными описаниями", - сказала она.

Изображение на экране легко увеличить, чтобы внимательно рассмотреть экспонаты. "Например, лежит сабля, но посетитель не может открыть витрину и увидеть все ее детали. Здесь мы сделали макросъемку, которая увеличивает интересные узоры, какие-то важные надписи", - пояснила она.

Новое оборудование также познакомит посетителей с людьми, которые работают в музее. "Это раздел, который мы называем "Музейные сотрудники" или "Музейная кухня". Мы показываем, кто готовит экскурсии, выставки, кто следит за порядком в залах, кто занимается популяризацией нашего музея, кто восстанавливает экспонаты, которые потеряли экспозиционную ценность и так далее", - отметила Корепова.

По ее словам, посетители смогут узнать и об истории здания, а также об архитекторе, создавшем его проект. "Например, можно будет посмотреть в исторической ретроспективе, как менялась территория вокруг музея. Были такие исторические моменты, когда около здания нашего музея стоял бюст Гончарову, сейчас установленный около Дворца книги. Или, например, можно проследить, как сначала рядом с музеем не было запланированных архитектором Шодэ фонарей, а в 2009 году они появились", - сказала она.

Интерактивный экран был приобретен благодаря проекту "Цифровая культура" национального проекта "Культура". Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании по реализации мероприятий нацпроекта в Приволжском федеральном округе (ПФО), которое прошло в Саранске, подвела предварительные итоги работы по этому нацпроекту за год. В сообщении пресс-службы Минкультуры РФ говорится, что большая часть его показателей на 2019 год выполнена. По словам Яриловой, на капитальный ремонт и реконструкцию 10 театров юного зрителя и театров кукол до 2024 года субъектам ПФО выделено более 1 млрд рублей федеральных средств.