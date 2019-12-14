В Тульской области увеличат материнский капитал до 150 тыс. рублей с 2020 года

ТУЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон об увеличении суммы регионального материнского капитала с 65,9 тыс. рублей до 150 тыс. рублей с 1 января 2020 года. Эту меру соцподдержки семьи получают в рамках национального проекта "Демография", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Алексей Дюмин подписал закон об увеличении регионального материнского капитала, его сумма станет 150 тыс. рублей. Эта мера поддержки соответствует задачам национального проекта "Демография", ее смогут получать семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что для семей, где третий ребенок появился в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года материнский капитал будет выплачиваться в прежнем размере - в размере 65,9 тыс. рублей. "На 2020 год проведена его индексация до 67,8 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

По прогнозу развития демографической ситуации, за выплатой материнского капитала в сумме 150 тыс. рублей в 2020 году могут обратиться около 900 семей. "На эти цели в бюджете региона заложено около 135 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.