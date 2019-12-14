Победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior собрали пульт управления "мыслью"

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Школьники в финале первой олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior во Владивостоке создали пульт для управления приборами "силой мысли" и разработали систему для захвата грузов дронами. Победителями олимпиады стали представители Приморья и Амурской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Кружкового движения.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior - это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Инженерные соревнования во Владивостоке продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 российских городах. Дальневосточный финал собрал участников из Приморского края, Хабаровского края и Амурской области. Заявки на участие в соревнованиях подали больше 23 тыс. школьников 5-7 классов из 84 регионов страны, в финал вышли 1,2 тыс. участников, а заключительный финал пройдет 15 декабря в Уфе.

"Участники трека "Технологии для космоса" собирали контейнер полезной нагрузки спутника формата "кубсат" и программировали всю электронику для поддержания жизни "биовещества". Финалисты профиля "Технологии для человека" создали пульт управления, который контролируется оператором с помощью "силы мысли" - пульт считывает биоэлектрические сигналы мышц и преобразовывает их в команды. Разработчики заданий "Технологии для мира роботов" предложили школьникам сконструировать устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Победителей определили в субботу в Дальневосточном федеральном университете, ими стали команды "Робо Инкорпорейш", в которую вошли трое школьников из Амурской области и один из Приморья, "Лицейское братство" из Приморского края и "Название потом придумаем", в которую вошли три школьника из Амурской области и один из Приморья.

"В эти выходные проходят заключительные финалы первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior. Казалось бы, и масштаб события, и система сложного отбора должны были способствовать острой конкуренции. Но на этих финалах мы регулярно наблюдаем обратный и очень нехарактерный для соревнований эффект. Команды соперников помогают друг другу, они как будто не столько борются за победу, сколько вместе работают над одним общим делом", - отметил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, слова которого процитировала пресс-служба.

Кружковое движение НТИ

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.