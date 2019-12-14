Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Уровень положительной оценки граждан от реализации национальных проектов в Татарстане выше, чем в среднем по России. Республика демонстрирует положительную динамику развития экономики и социальных показателей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана в субботу.

"Достаточно высокий уровень исполнения национальных проектов - 80%, выше, чем по Российской Федерации в целом, утверждены региональные проекты - 100% практически, это говорит о том, что построена система управления этой задачей - тоже очень важно <…> Доля граждан, которые положительно оценивает реализацию по ряду позиций, которые мы поставили в качестве национальных проектов: 70% граждан [положительно] оценивают вклад региона в национальный проект по улучшению благоустройства, по Российской Федерации этот показатель - 55%. По качеству и уровню развития дорог - 60% положительно оценивают в республике, в Российской Федерации - 38%, то есть видно, что есть соответствующие изменения, мы все ездим по дорогам республики, видим улучшения. Уровень дошкольного образования - положительно оценивают 64% (в Татарстане - прим. ТАСС), по Российской Федерации - около 50%", - сказал он.

По словам Силуанова, Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в РФ по ключевым экономическим показателям - третье место в стране по инвестиционному климату и четвертое место по качеству жизни. Этого показателя удается достичь благодаря активной политике руководства республики, считает он.

"Это постоянное участие в программах, в пилотах, которые проводятся в Российской Федерации, это участие в привлечении ресурсов и возможностей институтов развития - все то, что предлагается на федеральном уровне, быстро подхватывается в регионе и быстро реализуется, это дает результат", - добавил Силуанов.

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей. За 11 месяцев 2019 года на их реализацию направлено 23,4 млрд, освоено - 21,6 млрд рублей.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.