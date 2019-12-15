В Мурманске завершили реконструкцию театра, первого в России по нацпроекту

МУРМАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Здание Мурманского областного театра кукол открылось после реконструкции в воскресенье в Мурманске, став первым подобным объектом по нацпроекту "Культура". Как сообщила журналистам на церемонии открытия замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, этого ждали несколько лет.

"Открываем театр в рамках национального проекта. Жители Мурманской области очень давно ждали этого театра, еще несколько лет назад мы говорили, что он необходим", - сказала замминистра.

Мурманский театр кукол - старейший коллектив области. За 70-летнюю историю у театра не было собственного здания. Сначала он работал на базе различных учреждений культуры, с 1973 года обосновался на первом этаже библиотеки в Мурманске - зал был небольшим, вместо кресел стояли жесткие скамейки, фойе не вмещало посетителей, склады театра были разбросаны по городу.

При этом театр был любим и востребован: коллектив неоднократно становился победителем различных фестивалей в стране и за рубежом, гастролировал, в этом году стал лауреатом всероссийской театральной премии "Золотая маска". Несколько лет назад региональные власти решили передать театру здание бывшего Дома офицеров, завершить проект помогли средства нацпроекта "Культура", выделенные в 2019 году. Стоимость реконструкции составила 280 млн рублей, из них 90 млн были из федерального бюджета. Как сообщили в облправительстве, есть два зрительных зала - на 300 и на 80 человек, оборудованная сцена, создан музей, размещены все производственные цеха, театр оснащен новейшим оборудованием, реконструирована территория вокруг здания.

"Театр просто чудо, современный. Задача, чтобы театр притягивал детишек, но и, поскольку он многофункциональный, он может принимать и взрослые события, два зала работают автономно", - сказал журналистам губернатор Андрей Чибис.

Новые планы

Как сообщил ТАСС директор театра Евгений Суханов, новое здание позволит впервые за многие годы расширить штат художников и актеров. Изменения заложены в бюджет на следующий год. Штат вырастет на 12 единиц при сегодняшних 54, планируется создать молодежную студию.

Также благодаря новому зданию театр будет принимать у себя Международный фестиваль театров кукол стран Баренц-региона. Впервые фестиваль состоялся в 1999 году в Швеции. По задумке организаторов, каждый год он стал проводиться в новом месте в разных странах. Это были Рованиеми (Финляндия), Мурманск, Оулу (Финляндия), Петрозаводск. После 2011 года традиция прервалась - организаторы не смогли найти денег на проведение. В 2019 году фестиваль был возрожден Мурманским областным театром кукол, собрав десятки коллективов.

Следующим театром региона, обновившим базу в рамках нацпроекта, станет Мурманский областной драмтеатр. Сейчас его здание реконструировано наполовину, открытие намечено на лето 2020 года. Цена контракта составляет 643 млн рублей, финансирование в рамках нацпроекта он получает из федерального и областного бюджетов. Как отмечал министр культуры Владимир Мединский, нацпроект "Культура" во многом нацелен на развитие культуры именно в регионах, на что будут направлены 85% средств нацпроекта.