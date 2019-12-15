В Подмосковье открылся первый из пяти пилотных пунктов сбора отходов на переработку

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый из пяти пунктов по сбору бытовых отходов для их последующей переработки "Мегабак" открылся в рамках пилотной программы в подмосковном городе Рошаль в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

"Это место, куда жители смогут привезти бытовые отходы: бытовую технику, мебель, спил растений, бумагу и картон, которые напрямую, минуя сортировки, контейнерные площадки и мусоровозы, заберут специализированные организации, непосредственно занимающиеся вторичной переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе проект "Мегабак" покроет такие населенные пункты Подмосковья, как Рошаль и Балашиха, а в начале следующего года аналогичная система сбора отходов появится еще в нескольких населенных пунктах. В перспективе проект будет масштабирован на все городские округа. Площадки "Мегабака" занимают от 0,5 до 2 га, на них установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей, в том числе, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Отходы по мере накопления будут вывозить перерабатывающие предприятия.

В пресс-службе ожидают, что новыми пунктами будут пользоваться 20% населения области, и в следующем году объем отходов, поступающих на вторичную переработку, удвоится. Количество площадок будет расти по мере роста запросов жителей. Уточняется, что уже в 2019 году благодаря раздельному сбору отходов на переработку в регионе направлено около 1 млн тонн отходов.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет создана интернет-площадка для информирования граждан о новой программе, также будут задействованы городские паблики в соцсетях, сайты местных администраций, региональные и муниципальные СМИ, уже работает отдельный Instagram-аккаунт "Мегабак". Пункты сдачи отходов станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Снижение объема захораниваемого на полигонах мусора и увеличение массы переработанных коммунальных отходов - одна из целей национального проекта "Экология".