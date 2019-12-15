{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье открылся первый из пяти пилотных пунктов сбора отходов на переработку

На первом этапе проект "Мегабак" покроет такие населенные пункты региона, как Рошаль и Балашиха

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый из пяти пунктов по сбору бытовых отходов для их последующей переработки "Мегабак" открылся в рамках пилотной программы в подмосковном городе Рошаль в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

"Это место, куда жители смогут привезти бытовые отходы: бытовую технику, мебель, спил растений, бумагу и картон, которые напрямую, минуя сортировки, контейнерные площадки и мусоровозы, заберут специализированные организации, непосредственно занимающиеся вторичной переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе проект "Мегабак" покроет такие населенные пункты Подмосковья, как Рошаль и Балашиха, а в начале следующего года аналогичная система сбора отходов появится еще в нескольких населенных пунктах. В перспективе проект будет масштабирован на все городские округа. Площадки "Мегабака" занимают от 0,5 до 2 га, на них установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей, в том числе, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Отходы по мере накопления будут вывозить перерабатывающие предприятия.

В пресс-службе ожидают, что новыми пунктами будут пользоваться 20% населения области, и в следующем году объем отходов, поступающих на вторичную переработку, удвоится. Количество площадок будет расти по мере роста запросов жителей. Уточняется, что уже в 2019 году благодаря раздельному сбору отходов на переработку в регионе направлено около 1 млн тонн отходов.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет создана интернет-площадка для информирования граждан о новой программе, также будут задействованы городские паблики в соцсетях, сайты местных администраций, региональные и муниципальные СМИ, уже работает отдельный Instagram-аккаунт "Мегабак". Пункты сдачи отходов станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Снижение объема захораниваемого на полигонах мусора и увеличение массы переработанных коммунальных отходов - одна из целей национального проекта "Экология".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Участники IT-форума во Владивостоке разработали проект по сокращению очередей в МФЦ
Сервис определяет время ожидания в очереди и предлагает пользователю посетить то отделение МФЦ, визит в которое займет меньше всего времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС