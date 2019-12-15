Участники IT-форума во Владивостоке разработали проект по сокращению очередей в МФЦ

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за 40 часов разработали сервис по сокращению очередей в многофункциональных центрах "Мои документы". Программное обеспечение они создавали в рамках форума для специалистов по большим данным и искусственному интеллекту, который проходил на площадке вуза с 13 декабря и завершился в воскресенье.

В мероприятии, которое соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика", приняли участие более 150 программистов, дизайнеров, специалистов IT-сферы. Команды-победительницы - Limbus, "Б8319", Wind1 и NewMeta - получат денежные сертификаты по 100 тыс. рублей на облачную платформу Mail.Ru Cloud Solutions для создания собственных проектов. Команды-призеры работали над заданиями от МТС, Росгеологии, РЖД, Цифровой лаборатории администрации Приморского края - они трудились над проектами по прогнозированию изменения цифрового актива на бирже Huobi Russia, улучшению транспортной инфраструктуры, анализу динамики изменений параметров рельсов.

"Наша команда - Limbus разрабатывала улучшение сервиса для сайта "Мои документы" по загруженности МФЦ", - разъяснил ТАСС студент второго курса ДВФУ Юрий Пысин. Команда Limbus во время хакатона создала карту отделений МФЦ, по которой можно автоматически определить местонахождение ближайшего центра "Мои документы". Сервис просчитывает время ожидания в очереди и предлагает посетить то отделение МФЦ, на визит в которое пользователь потратит меньше всего времени.

Проректор ДВФУ Илья Яськов отметил, что проведение хакатона BigData & AI - вклад в развитие цифровой экосистемы Дальнего Востока. Мероприятие выявляет перспективных профессионалов и улучшает коммуникацию между молодыми специалистами и потенциальными работодателями технологических компаний-резидентов Центра цифрового развития. "Уже сейчас компании возлагают большие надежды на молодых людей, принимавших участие в хакатоне. Задачи, с которыми справлялись участники, были сложные, но самое главное - практичные, такие кейсы будут ждать талантливых программистов, когда они выпустятся из университета и трудоустроятся", - считает Яськов.

Нацпроект "Цифровая экономика" разработан в рамках указа президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены федеральные проекты: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". На нацпроект планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.