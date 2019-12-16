В шести поселках Магаданской области появились современные зоны для прогулок и отдыха

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Магаданской области в этом году благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" обустроили в шести поселках региона 2 двора и 14 общественных пространств. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления ЖКХ, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Ирина Илясова.

На благоустройство территорий на Колыме в 2019 году было потрачено более 43 млн рублей из федерального бюджета. Работы проводились в труднодоступных поселках Ольского, Тенькинского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Ягоднинского и Хасынского округов Магаданской области.

"Средства направлены на благоустройство 2 дворовых и 14 общественных пространств муниципальных образований Магаданской области. Работы по благоустройству завершены и оплачены в полном объеме", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что уже готовы эскизы дворовых и общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2020 году. На этот раз они будут расположены в Магадане, Ольском и Тенькинском городских округах.

В сентябре этого года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев во время рабочего визита на Колыму дал положительную оценку работе местных властей в вопросах благоустройства территорий. Тогда он отметил, что региону, необходимо учитывать климатические особенности, чтобы новые общественные пространства могли использоваться не только три летних месяца, но и круглогодично. В этом году наибольшую сумму субсидий - около 24 млн рублей - получил Хасынский городской округ на благоустройство одной дворовой территории и шести общественных пространств. "Территорию значительно облагородили, заасфальтировали, поставили скамейки, сделали освещение, тротуары и не только. Мы удалены от областного центра, поэтому для нас, жителей районов, где не так много благоустроенных мест для прогулок и отдыха, особенно важны такие, казалось бы, на первый взгляд не сильно значительные изменения", - рассказали ТАСС в администрации округа.

Хасынский городской округ имеет свою сложившуюся инженерную, транспортную, социальную и культурно-бытовую инфраструктуру. Район расположен в центральной части региона, в настоящее время в нем проживают более 6 тыс. человек в пяти поселках. Его административный центр - поселок городского типа Палатка - всегда имел большое значение для региона. Во время Второй мировой войны Палатка являлась одним из крупнейших автотранспортных центров Дальнего Востока СССР, затем поселок стал конечной станцией узкоколейной железной дороги Магадан - Палатка, после 1950-х годов - населенным пунктом для старателей-золотодобытчиков и шахтеров.

Нацпроект "Жилье и городская среда"

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.