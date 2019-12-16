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Число направлений чемпионата WorldSkills в Забайкалье увеличилось благодаря нацпроекту

Работу участников турнира будут оценивать свыше 200 экспертов

ЧИТА, 16 декабря. /ТАСС/. Четвертый региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills открылся в понедельник в Чите. В этом году благодаря национальному проекту "Образование" увеличилось число компетенций, в которых участникам соревнований предстоит показать свое мастерство, три из них введены впервые, сообщила ТАСС пресс-секретарь Минобразования Забайкальского края Екатерина Горская.

"Чемпионат будет проходить в трех возрастных категорий по 21 компетенции, три из которых ввели впервые - это геодезия, обслуживание грузовой техники и эксплуатация сельскохозяйственных машин. Увеличение числа направлений стало возможным благодаря национальному проекту "Образование" и обновлению материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования, которое провели за счет полученной регионом "дальневосточной субсидии", - сказала Горская.

В региональном чемпионате участвуют более 150 человек - это студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые прошли конкурсный отбор в своих организациях, и молодые специалисты с предприятий. Работу участников турнира будут оценивать свыше 200 экспертов - это, в том числе, преподаватели и работодатели. В программе соревнований - насыщенная деловая программа, включающая круглые столы, семинары, тренинги и мастер-классы.

Горская добавила, что в этом году чемпионат впервые расширил свою географию. Теперь он проходит не только в Чите, но и в городе Краснокаменске и поселке Могойтуе.

"Возможность состояться в качестве профессионала в своей отрасли - одно из главных дел в жизни каждого из нас, - сказал, открывая турнир, губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Обретая профессию, прогрессируя в своей отрасли, вы строите свою жизнь, свои семьи. Сегодня у вас есть прекрасная возможность проверить свои навыки, находиться в кругу единомышленников, получить полезный опыт".

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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