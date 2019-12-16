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В Саратовской области открылся первый технопарк "Кванториум"

Он сможет принимать не менее 800 детей ежегодно

САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в понедельник в Саратове, он создан в рамках национального проекта "Образование", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Состоялось торжественное открытие детского технопарка "Кванториум". Глава региона Валерий Радаев и юные саратовцы осмотрели основные площадки нового технопарка. Школьники показали проекты в области робототехники, альтернативной энергетики, лазерной гравировки, инновационных материалов, IT-технологий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технопарк оснащен самым современным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, оборудованием для 3D-моделирования, прототипами технологических станков, высокоточными зондовыми микроскопами, наборами для робототехники, оборудованием, показывающим принцип работы двигателей на альтернативном топливе и др.

"Сейчас современные производства активно переоснащаются, внедряют автоматизированные системы, роботизированные линии. Специалистов по робототехнике, IT-технологиям нужно готовить со школы. Сегодня такая возможность появилась - здесь передовое учебное оборудование в области робототехники, химии, энергетики", - отметил на церемонии открытия Радаев.

По данным министерства образования региона, ежегодно в детском технопарке "Кванториум" смогут получить дополнительное образование не менее 800 детей из Саратовской области. На создание технопарка выделили более 70 млн рублей. В рамках нацпроекта подобные технопарки появятся в будущем в крупных городах региона - Энгельсе и Балакове, также планируется создать два мобильных "Кванториума".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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