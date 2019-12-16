В Архангельской области определили подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту в 2020 году

ТАСС, 16 декабря. Власти Архангельской области завершили конкурсы по определению подрядчиков для ремонта более чем 100 км дорог в рамках нацпроекта в 2020 году. Так рано подрядчиков выбрали впервые, власти рассчитывают, что это позволит начать ремонт в более благоприятный период, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Архангельской области завершился последний конкурс по определению подрядчика работ в рамках дорожного нацпроекта на 2020 год на региональной автодорожной сети. Задачу заключить все контракты по БКАД [национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"] на следующий год еще до конца текущего ранее поставил губернатор Игорь Орлов. Столь раннее определение всех подрядчиков дорожных работ на следующий год произошло в Поморье впервые и является одним из результатов нацпроекта", - говорится в сообщении.

Власти рассчитывают, что благодаря раннему завершению конкурса подрядчики проведут работы в наиболее благоприятный период года и, вероятнее всего, завершат их раньше срока. Всего в 2020 году планируется отремонтировать, в том числе капитально, 102,7 км дорог. Работы пройдут в Верхнетоемском, Вельском, Няндомском, Каргопольском, Приморском и Устьянском районах. Подрядчиками стали компании "Автодороги", "Плесецкое дорожное управление" и "Севзапдорстрой".

"На любой дороге есть участки, где состояние покрытия лучше или хуже. Однако работать на небольших отдельных участках неэкономно, и к тому же это создает дополнительные сложности для подрядчика. Поэтому мы стараемся ремонтировать дороги большими целостными перегонами, что позволяет достаточно оперативно привести их в норматив", - цитирует пресс-служба директора дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое, до 85%, увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.