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Голикова и Васильева подведут итоги первого года нацпроекта "Образование" 20 декабря

О проделанной работе в рамках нацпроекта в режиме телемоста вице-премьеру и министру просвещения расскажут представители семи регионов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева в режиме телемоста пообщаются с представителями регионов и подведут итоги реализации нацпроекта "Образование" на финале международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", который является проектным офисом нацпроекта "Образование".

"20 декабря в Центральном Манеже в Москве будут подведены итоги первого года реализации национального проекта "Образование". В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр просвещения РФ Ольга Васильева, заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова... ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Фонде, о проделанной работе в рамках нацпроекта в режиме телемоста вице-премьеру и министру расскажут представители семи регионов: Ленинградской, Кемеровской, Челябинской, Астраханской, Томской, Воронежской областей и Адыгеи.

В Фонде также уточнили, что на мероприятии речь пойдет о запуске в сельских школах страны более 2 тыс. центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", открытии 26 новых детских технопарков "Кванториум" и 12 мобильных технопарков, создании 45 центров непрерывного повышения профессионального мастерства учителей, 11 центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, а также 15 домов научной коллаборации.

О конкурсе

Финал международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада", который проводится Министерством просвещения РФ и ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", пройдет в Москве 18-20 декабря в Центральном выставочном зале Манеж.

В рамках заочного этапа команды-участники разрабатывали проект в соответствии с выбранным направлением и подавали заявки. В отборочной части приняли участие более 60 тыс. детей из России и 15 зарубежных стран.

В финале 425 школьников, в том числе, из Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана, будут соревноваться по 10 направлениям, в частности "Гибкая электроника", "Инструменты редактирования генов", "Психоэмоциональный тренажер", "Трансформируемый модуль космической станции".

Выполнение заданий ведется в проектном формате. Участники конкурса 20 декабря проведут финальные испытания своих проектов и продемонстрируют их жюри.

Впервые в международном формате конкурс "Кванториада" прошел в 2018 году в Санкт-Петербурге. Победители получили ценные призы от партнеров конкурса, а абсолютный победитель - 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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