Студенты на Сахалине получили возможность слушать лекции вузов из других регионов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Лаборатория цифровых проектов открылась во вторник в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ). С ее помощью сахалинские студенты смогут слушать лекции преподавателей различных вузов страны, не выезжая за пределы региона, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

В ноябре замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская заявила, что введение цифровых технологий в систему образования страны поможет преодолеть разобщенность в преподавательском сообществе и покажет жителям регионов, что качественное образование можно получить не только в столице. Реализация сахалинского проекта проходила по национальному проекту "Цифровая экономика РФ". Он стал возможным благодаря сотрудничеству правительства региона, СахГУ и телекоммуникационной компании ПАО "Ростелеком".

"В лаборатории сахалинские студенты смогут слушать лекции преподавателей других вузов [страны], работать над каким-то своими проектами, участвовать в вебинарах и видеоконференциях с другими университетами", - сказал собеседник агентства, не уточнив информацию об объемах финансирования проекта.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что лаборатория оснащена современной техникой и интерактивным оборудованием для презентаций, видеосвязи, групповой работы над проектами. Она станет центром сбора проектных студенческих команд для решения задач в сфере цифрового развития Сахалинской области. По словам собеседника агентства, область уже достигла договоренности с рядом вузов других субъектов РФ - о каких именно регионах идет речь, он не уточнил. В свободное от учебы время учащиеся смогут связываться по видеосвязи со студентами других университетов, работать над будущими общими проектами, обмениваться идеями, находить кураторов и наставников.

Некоторые студенты не только определились, в каком направлении будут развиваться, но и уже активно работают над собственными проектами. "Одна из студенток СахГУ разрабатывает робота, который должен сортировать мусор. Вот наглядный пример того, как нынешние учащиеся смогут в будущем повлиять на развитие всего региона", - добавил представитель правительства.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше полутора триллионов рублей.