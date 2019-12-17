Финансирование нацпроектов в Томской области увеличат на 25% в 2020 году

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области направят на реализацию 12 национальных проектов в 2020 году 12,5 млрд рублей - на 25% больше, чем в 2019 году. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, строительство детсадов и здравоохранение, сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Сергей Жвачкин.

"В 2020 году мы профинансируем их [нацпроекты] на 12,5 млрд рублей. Это больше, чем в текущем году. И будем продолжать работу по увеличению федеральной поддержки нацпроектов, поскольку, к сожалению, доля финансового участия региона остается значительно выше обещанных 3%. Мы реализуем нацпроекты фактически на паритетных началах", - сказал Жвачкин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, дополнительные средства направят на нацпроекты "Демография" (рост к уровню 2019 года на 0,3 млрд рублей), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (рост к уровню 2019 года на 0,8 млрд) и "Здравоохранение" (дополнительно 1,3 млрд рублей). В 2019 году на нацпроекты было направлено 10 млрд рублей.

"За первый год реализации нацпроектов мы отремонтировали 138 км дорог, ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест в новом жилом районе Томска, в больницы области закупили современное медицинское оборудование, приобрели спортинвентарь и оборудование для школ и спортивных площадок, создали модельные муниципальные библиотеки, начали строить детские сады в районах области. И главное - начали строительство таких значимых для области объектов, как новый хирургический корпус онкологического диспансера стоимостью 4 млрд рублей, новые корпуса итатского дома-интерната", - отметил Жвачкин.