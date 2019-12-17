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Акимов: показатели дорожного нацпроекта на 2019 год выполнены на 90%

При этом планирование некоторых регионов на 2020 год "вызывает беспокойство", отметил вице-премьер

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 90% целей, поставленных нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2019 год, уже достигнуты. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе заседания проектного комитета дорожного нацпроекта.

Однако он отметил, что планирование некоторых регионов на 2020 год в рамках БКАД "вызывает беспокойство", так как некоторые из них до сих пор не определились даже с перечнем объектов для заключения работ.

"Нам в течение года удалось мобилизоваться и задачу физического исполнения работ решить. Почти в той же мере, о таком же результате [можно говорить] в отношении взаиморасчетов. У нас на 90% планка пройдена, у нас еще есть две недели и с точки зрения приемки работ, оформления итогов и взаиморасчетов с подрядчиками, тоже есть время довести это цифру до приемлемых 99%, - сказал Акимов. - Беспокойство вызывает планирование работ 2020 года. У нас половина регионов не определились даже с перечнем объектов".

Как уточнил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, объем финансирования мероприятий в рамках федерального проекта "Дорожная сеть", входящего в нацпроект, на 2019 год составил чуть более 111 млрд рублей, общий объем исполнения составляет 94%, или 104 млрд рублей. Вместе с тем, в трех субъектах РФ освоение средств составило менее 70% - это Приморский край, Чувашская республика, Республика Башкортостан.

Новые технологии

Что касается другого федерального проекта, входящего в БКАД, - "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", Алафинов отметил, что уже создан прототип реестра новых технологий, в которые включено 26 наиболее актуальных технологий, использующихся субъектами РФ при строительстве дорог. Доля контрактов регионов за 2019 год, в которых предусмотрено использование новых технологий, составляет 45% при плановом значении в 10%.

Завершение работ второго этапа создания реестра запланировано до конца этого месяца. Во второй этап будут включены более 200 позиций новых технологий.

Проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" направлен на прорыв в дорожных технологиях. Он предусматривает обновление стандартов, внедрение наилучших технологий, создание интеллектуальных транспортных систем.

Дорожные камеры и пункты контроля

Также в рамках нацпроекта для повышения безопасности ведутся работы по установке дорожных камер и пунктов весогабаритного контроля. "В 2019 году планы по установке камер фото- и видеофиксации перевыполнены на 20%. При базовом значении 9049 штук, которые мы должны были достичь, мы достигаем 12485 штук. Тем не менее, не во всех регионах решена проблема по возможности использования и оплаты соответствующих почтовых отправлений по тем камерам, которые установлены на федеральных дорогах и являются федеральным имуществом", - сказал Алафинов.

При этом есть риск недостижения указанных параметров в некоторых регионах РФ: Кировской Области, Нижегородской области, Псковской области, а также в Красноярском крае и Республике Марий Эл, отметил он.

Из запланированных на 2019 год 90 пунктов весогабаритного контроля уже размещен 71, также рассказал Алафинов. К концу году планируется, что действовать будут уже 118 пунктов. Он отметил, что перевыполнение плана обусловлено тем, что одни регионы сделали больше, чем планировалось, но в то же время другие регионы еще не выполнили до конца свои обязательства.

"До 2024 года мы должны поэтапно разработать и актуализировать стандарт проведения дорожных работ. В 2019 году утверждено 62 стандарта при 38 запланированных. Тут также идем с перевыполнением плана", - добавил Алафинов.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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