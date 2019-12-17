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В Волгоградской области открылся центр прототипирования для предпринимателей

В нем бизнесмены смогут на льготных условиях изготовить макеты, прототипы, опытные образцы и другую мелкосерийную продукцию

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Центр прототипирования, где предприниматели смогут на льготных условиях изготовить макеты, прототипы, опытные образцы и иную мелкосерийную продукцию, открылся в Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Площадка создана в рамках нацпроекта МСП, направленного на развитие малого и среднего бизнеса. Центр прототипирования будет востребован у наших предпринимателей - высокоточное оборудование позволит просчитать целесообразность выпуска продукции или изготовить редкую деталь, вышедшую из строя", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Волгоградской области Анну Писемскую.

Она отметила, что площадка оснащена высокоточным металлообрабатывающим станком, графической станцией для проектирования и разработки конструкторской документации и корректировки ЗD-моделей по готовым чертежам, 5D-принтером.

По данным пресс-службы областного правительства, с 2014 года власти региона направили более 620 млн рублей на научно-техническое развитие Волгоградской области. Ежегодно в области проводят конкурсы на предоставление научных грантов, финансируют фундаментальные исследования, премируют ученых за высокие достижения, развивают инфраструктуру для инновационной деятельности.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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