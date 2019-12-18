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Томские радиофизики разработают СМС-сигнализацию для бензобаков

Команда разработчиков уже создала прототип устройства, предупреждающего о краже топлива, конечный продукт она представит к концу 2021 года

ТОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) выиграли грант 500 тыс. рублей Фонда содействия инновациям на разработку "умных" крышек на бензобаки, которые по СМС предупреждают владельца о краже топлива. Разработчики рассчитывают, что устройство будет востребовано у транспортных компаний и позволит им бороться с кражами топлива недобросовестными водителями, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

"Радиофизики ТГУ работают над созданием SMART-крышки для бензобаков автомобилей, она будет предупреждать владельцев о попытке кражи топлива. Сейчас готов прототип устройства, а к концу 2021 года команда представит конечный продукт, готовый к выходу на рынок. Его стоимость составит 10-15 тыс. рублей в зависимости от комплектации", - сообщили в пресс-службе.

Команда разработчиков уже собрала прототип устройства, он состоит из микроконтроллера, GSM-модуля для отправки СМС, датчика движения, динамика, светодиодов и аккумулятора. Следующий этап - сборка итогового образца и тест на пожаробезопасность. Размеры готовой SMART-крышки, по предварительным расчетам, - 5 см в диаметре и 4 см в высоту, вес - не более 400 граммов. Она будет заряжаться от аккумулятора и держать заряд в течение двух дней.

Как уточнил ТАСС один из разработчиков Иван Протопопов, устройство позволит обезопасить от кражи топлива владельцев легковых автомобилей, а также будет очень полезно в крупных транспортных организациях, - предупреждать диспетчеров парков грузовых автомобилей о попытках слить горючее. Кроме того, благодаря модулю GSM можно будет отслеживать маршрут автомобиля.

"Сейчас готовых решений проблемы не существует: система сигнализации на топливные баки не ставится, а существующие крышки с замком и кодом можно взломать. Мы провели патентный поиск, и в России нет аналогов. В Корее на крышку устанавливается камера, и поиск происходит постфактум. В США есть подобная система, но ее нужно отдельно перестраивать под разные задачи ее, то есть разбирать, вставлять заново все датчики, и она намного дороже", - цитирует пресс-служба слова другого разработчика Алексея Берсенева.

Уточняется, что над проектом работают три студента-радиофизика - Иван Протопопов, Александр Киселев и Алексей Берсенев. Их инициатива поддержана программой "Умник" Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Студенты получили 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

О нацпроекте

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

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