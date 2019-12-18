Котюков призвал государственные научные центры к активной работе по нацпроекту

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Михаил Котюков в среду на совещании о роли государственных научных центров (ГНЦ) в реализации мероприятий по нацпроекту "Наука" призвал руководителей ГНЦ активнее участвовать в национальном проекте.

Одним их эффективных инструментов развития научно-технологического комплекса России является система ГНЦ. Статус государственного научного центра может быть присвоен научной организации, которая имеет уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации, и научная или научно-техническая деятельность которой получила международное признание.

"Сегодня только три из 42 государственных научных центра включились уже по факту в работу по нацпроекту (вошли в научные центры мирового уровня). И в этом смысле мы ждем, что руководители будут более активно участвовать в этих мероприятиях, с одной стороны. А ассоциация (ГНЦ "Наука"), с другой стороны, станет площадкой для более интенсивной коммуникации", - сказал Котюков.

Он добавил, что за год в реализации нацпроектов удалось сделать многое, но предстоит сделать еще больше. "Мы видим, что потенциал пока еще использован не в полной мере", - пояснил Котюков.

По данным министра, среди основных предметных направлений работы ГНЦ, в частности, - медицина и биотехнологии, электроника и приборостроение, робототехника, машиностроение, химия, материаловедение, ядерная физика, авиация, космос и ряд других.