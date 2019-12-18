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Минобрнауки разработает сетевую образовательную программу по аддитивным технологиям

Это может быть магистерская программа, программа основного образования или аспирантуры, отметил глава ведомства Михаил Котюков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования может запустить сетевую программу подготовки специалистов в сфере аддитивных технологий. Об этом глава министерства Михаил Котюков сообщил в среду на совещании о роли государственных научных центров РФ в реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Наука".

"Аддитивные технологии - большая междисциплинарная отрасль. В которой и математика, информатика, и технологии должны быть интегрированы. Вычленение и искусственное обособление [этих направлений] может работать против [успешной подготовки специалистов]. Мы готовы проработать вопрос сетевой образовательной программы, которая бы нам позволила объединить все необходимые ресурсы и университетские, и практические, и сделать качественную программу подготовки", - сказал министр.

По его словам, это может быть магистерская программа, программа основного образования, дополнительного, а также программа аспирантуры.

Аддитивные технологии - совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой-на-слой". Сегодня аддитивные технологии - одно из наиболее динамично развивающихся направлений "цифрового" производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость.

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Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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