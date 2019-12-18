Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов в 2020 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает на более успешную работу по реализации нацпроектов в 2020 году. Об этом глава кабмина заявил на заключительном заседании Госдумы в осеннюю сессию.

"Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть, - сказал он. - Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году".

Медведев подчеркнул, что все условия для этого есть - парламентарии приняли бюджет. "Я рассчитываю, что вся эта работа в полном формате не только в Москве, но и в субъектах РФ развернется с самого начала января, деньги туда поступят, ну и все нормативные акты, собственно, как вы и предлагали, правительством будут выпущены", - добавил Медведев. Он рассказал, что "подписывает стопками эти документы", которые должны начать работать с 1 января и обеспечить поступательное развитие страны.

Медведев также отметил, что Дума в нынешнем составе отработала уже 3,5 года. "Время так быстро летит, совсем недавно, казалось, выборы были, мы с вами обсуждали, как работать, как организовывать эту работу, - сказал он. - Но впереди еще очень значительный период работы, уверен, что мы все вместе, со всеми фракциями этот период используем во благо нашей страны, дорогой для нас России".

Премьер поблагодарил парламентариев за работу. "Я, действительно, очень высоко, искренне оцениваю нашу совместную работу, - сказал он. - Мы и спорим, и не соглашаемся подчас друг с другом, и это касается не только оппозиционных фракций, но и "Единой России". Мы тоже спорим, бывает, по каким-то вопросам. Но самое главное, что в этих спорах, действительно, рождается истина, а истина в парламенте - это качественные законы".

Глава правительства пожелал депутатам хорошо провести новогодние праздники, длительность которых подвергается критике "и слева, и справа, но праздновать все равно празднуют".