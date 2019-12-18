Топилин: регионы освоили 100% средств на программу ЭКО в рамках нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Регионы освоили 100% средств, выделенных в этом году на программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках реализации национального проекта "Демография". Об этом сообщил в среду глава Минтруда России Максим Топилин на парламентских слушаниях на тему "О ходе реализации национального проекта "Демография" в Совете Федерации.

"Это программа ЭКО, которую мы ведем совместно с министерством здравоохранения. Здесь мы вышли на 100% освоение. Мы все время говорим регионам: если вы видите, что у вас есть дополнительные потребности, мы всегда готовы откликнуться и эту тему дальше решать. Здесь мы никаких ограничений для регионов не ставим", - сказал он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.