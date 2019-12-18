Гордеев: нацпроект "Экология" в целом исполняется по графику, кроме "Сохранения Байкала"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Исполнение федерального проекта по сохранению озера Байкал столкнулось с серьезными сложностями, но другие направления нацпроекта "Экология" исполняются по графику. Об этом сообщила в среду пресс-служба зампредседателя правительства России Алексея Гордеева после его совещания с исполнителями нацпроекта.

"Серьезные сложности возникли при реализации федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Участники совещания обсудили дальнейшие шаги предотвращения рисков его неисполнения", - говорится в сообщении.

Конкретный пример сложностей не приводится, однако в начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявлял, что реконструкция очистных сооружений в Бурятии в рамках федерального проекта по сохранению Байкала идет недопустимо медленными темпами. Кроме того, до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

После обсуждения Гордеев дал поручение ускорить работу и принять меры по недопущению срывов достижения показателей проблемных федеральных проектов.

Об успешных проектах

Как отмечает пресс-служба, при этом ощутимые результаты ожидаются по федеральному проекту "Чистая страна", в рамках которого будут ликвидированы все запланированные на этот год свалки и опасные объекты.

"По федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО" объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, превысит плановые значения и составит 9,5 млн тонн. Исполнение по федеральному проекту "Инфраструктура по обращению с отходами I-II классов опасности" прогнозируется в полном объеме", - уточнили в пресс-службе.

По федеральному проекту "Сохранение лесов" идет перевыполнение по двум показателям лесовосстановления, также эффективным назван проект "Сохранение уникальных водных объектов": протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов по факту превысила 20 тыс. км вместо запланированных 1,5 тыс. км.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".