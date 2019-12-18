Алтайский центр сформирует стратегический запас семян для восстановления лесов за Уралом

БАРНАУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Стратегический запас семян деревьев для лесовосстановления на всех участках в регионах за Уралом, где были вырублены или погибли леса, формируется в Лесном селекционно-семеноводческом центре в Алтайском крае, говорится в сообщении пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии региона в среду.

"По нацпроекту "Экология" в Алтайском крае формируется стратегический запас семян для регионов за Уралом. Лесной селекционно-семеноводческий центр избран опорным центром для бесперебойного обеспечения нужд лесовосстановления. До 2020 года задача подготовить и хранить в специальных условиях 2,8 тонны семян", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения управления лесами Минприроды края Игорь Дергачев, на сегодня по госзаданию сформирован запас семян сосны в 2,5 тонны, сосна - основной лесовосстановительный материал. Шишки, из которых с помощью специальной техники извлекаются семена, собирают по всему Алтайскому краю именно зимой, в холода - в таких условиях они дозревают. Только в Алтайском крае, по словам Дергачева, в рамках нацпроекта необходимо ежегодно на территории 7,2 тыс. га проводить мероприятия по лесовосстановлению. Ежегодно в крае на посадки леса уходит около 1,2 тонны семян сосны.

"Холодильные установки могут до 30 лет хранить семена, ранее у нас были приспособленные склады - шишки хранили в бутылках. В холодильных установках температура постоянная (минус 9 градусов), на всхожесть (внешние факторы) не влияют. Основное условие - температура, влажность, чтобы установками все поддерживалось", - пояснил Дергачев.

По словам директора Алтайского лесосеменного центра Виктора Бубенщикова, шишки на переработку привозят лесопользователи. Он отметил, что по опыту прошлых лет максимальный объем переработки составил 186 тонн шишек - из него получилось 1,9 тонн семян.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. На его реализацию планируется направить более 4 трлн рублей. Среди ключевых показателей - ликвидация выявленных на 1 января 2018 года незаконных свалок в границах городов, а также ликвидация самых опасных объектов накопленного экологического вреда.