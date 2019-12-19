В Забайкалье определили новый тариф на ТКО, который на 14% ниже среднероссийского

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Единый предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определили в Забайкальском крае. Для жителей многоквартирных домов плата составит 77,72 рубля, что на 14% ниже среднероссийского показателя, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за неготовности к реформе. Одним из завершающих шагов для перехода является утверждение единого предельного тарифа на услуги регионального оператора, которым является компания "Олерон +".

"Для жителей многоквартирных домов плата за обращение с ТКО составит 77,72 рубля. Норматив для индивидуальных построек будет меньше на 30%. Эти цифры на 14% ниже среднероссийского показателя. Тариф составит 547,33 рубля за кубометр мусора [для предпринимателей]", - приводятся в сообщении слова руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ) Елены Морозовой.

Глава РСТ объяснила, что тариф, прежде всего, включает транспортные расходы по перевозке мусора, содержанию и амортизации автомобилей, их заправке и обслуживанию, а также траты на переработку и ликвидацию отходов. Кроме того, в него войдут расходы на закупку мусорных контейнеров, административные расходы.

Губернатор Александр Осипов предложил принять региональный правовой акт, который позволит предпринимателям платить за вывоз мусора по факту - тогда цена будет формироваться в зависимости от количества отходов. Председатель регионального отделения организации "Деловая Россия" Леонид Кузьмицкий поддержал это предложение. "В течение 2020 года мы будем платить по факту объемов ТКО, в это время будут проводиться замеры под нашим контролем, таким образом, к 2021 году сформируются тарифы, которые устроят всех", - заявил он.

Отсрочка для Забайкалье

Реформа обращения с ТКО началась в РФ 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Забайкалье переходит на новую систему на год позже других регионов. Власти края взяли отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей

В беседе с корреспондентом ТАСС Осипов пояснил, что "за предыдущие годы в регионе ничего не было сделано, чтобы реформа была осуществлена", и в конце 2018 года новому правительству края пришлось "с нуля этим заниматься". Он отметил, что в регионе не были проведены замеры образования мусора в разных районах и на разных объектах, и поэтому власти испытывали острую нехватку информации, необходимой для утверждения нормативов.

"Региональный оператор обещает, что к 1 января будет готов, что у них будет нужное количество мусоровозов и контейнеров, чтобы охватить весь край", - сказал губернатор.

В начале октября правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с ТКО, которая является ключевым документом для перехода на новую систему. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.