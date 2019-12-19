Второй технопарк "Кванториум" появился в Южно-Сахалинске благодаря нацпроекту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся в четверг на базе гимназии №3 в Южно-Сахалинске. В нем смогут заниматься школьники всех учебных заведений города, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Детские технопарки в регионе создаются по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование". На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 100 млн рублей. Открывшийся в гимназии №3 "Кванториум" стал вторым в Южно-Сахалинске и имеет статус муниципального. Необходимость в нем появилась в связи с тем, что Сахалинская область поставила перед собой большие задачи в развитии многих направлений (авиасообщение, туризм) и теперь особенно нуждается в высококвалифицированных инженерных кадрах.

"У нас появился еще один детский технопарк "Кванториум". Надеюсь, что в будущем люди, которые будут заниматься в детском технопарке, смогут работать в настоящем технопарке, выходящем на международный рынок. Находясь в Южно-Сахалинске, мы должны осознавать, что находимся в самом центре Азиатско-Тихоокеанского рынка. Те школьники, которые сейчас будут заниматься в новом технопарке, наберутся опыта и через 15-20 лет станут теми людьми, которые на международном рынке будут продвигать Россию вперед", - сказал глава региона.

Новый "Кванториум" оснащен высокопроизводительными графическими станциями, интерактивными панелями, робототехническими наборами, очками дополненной и смешанной реальности и другим современным мультимедийным оборудованием. Работы будут вестись по шести направлениям: VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), IT-квантум, биоквантум, промышленный дизайн, промышленная робототехника и хайтек-цех. Школьники из всех учебных учреждений Южно-Сахалинска смогут проектировать окружающий предметный мир, осваивать современные методы изучения биологических объектов, развивать себя в научно-техническом направлении, заниматься инженерным и техническим творчеством. Кроме того, в технопарке имеется шахматная гостиная, а со следующего года стартуют спецкурсы по математике и техническому английскому. Штат преподавателей "Кванториума" практически укомплектован.

По информации региональных властей, планируется, что ежегодно в "Кванториуме" будут обучаться более 800 человек. В массовых мероприятиях технопарка смогут принимать участие более 3 тыс. школьников. Всего в регионе планируют открыть не менее 12 "Кванториумов", охватив тем самым до 12 тыс. сахалинских школьников в год. "Меня мама будет водить в этот технопарк, здесь мы сможем не только учиться, но и создавать многие вещи, как это делают взрослые профессионалы. Раньше это все можно было только в интернете и по телевизору посмотреть. Я бы хотел создать своего собственного робота", - рассказал ученик школы №1 города Южно-Сахалинска Даниил Сон.

Первый в области технопарк открыли в Южно-Сахалинске 1 марта 2018 года. В этом "Кванториуме" сначала занимались 117 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Затем открыли еще несколько секций, и количество юных экспериментаторов возросло примерно до 300.

Нацпроект

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.