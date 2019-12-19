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Приморье до конца 2021 года планирует построить первую очередь дата-центра для ДФО и Азии

Врио вице-губернатора края Сергей Максимчук сообщил, что в регионе есть большая внутренняя потребность в создании подобного центра, в том числе для реализации проекта "Умный город"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Приморский край рассчитывает до конца 2021 года построить первую очередь опорного дата-центра для Дальневосточного федерального округа, интерес к размещению данных в нем уже проявили Япония, Китай и Южная Корея. Об этом сообщил ТАСС в четверг врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Дата-центры используются для обработки и хранения информации клиентов, они позволяют сократить расходы на IT-инфраструктуру, ее администрирование и защиту данных. В центрах обработки данных (ЦОД) хранят и обрабатывают свои данные коммерческие компании, а также государственные органы и другие структуры. До конца 2019 года планирует утвердить генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ до 2024 года в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Есть федеральные планы по строительству сети опорных дата-центров по всей стране, и мы претендуем на то, чтобы в Дальневосточном федеральном округе такой центр обработки и хранения данных был построен у нас, в Приморье. Мы предварительно разговаривали с нашими соседями, это Япония, Южная Корея, Китай, о том, какие у них есть потребности, готовы ли они хранить данные у нас. Мы стремимся к тому, чтобы до конца 2021 года у нас первая очередь была построена", - сообщил Максимчук.

Он отметил, что в регионе есть магистральные каналы интернета, в том числе с зарубежными странами, проходящие по дну морей, а также значительная внутренняя потребность, которая будет расти в геометрической прогрессии, в том числе, за счет реализации проекта "Умный город". Регион планирует предоставлять услуги по хранению и обработке данных как крупным российским потребителям и соседним регионам, так и зарубежным партнерам.

"По статистике, Российская Федерация на рынке хранения данных занимает всего 1%, хотя рынок исчисляется несколькими миллиардами долларов. Есть задача, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Владимирович Путин, увеличить эту долю до 5% в течение ближайших пяти лет", - отметил Максимчук.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
ЯпонияРоссияКитайРеспублика КореяПриморский крайДальний Восток
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