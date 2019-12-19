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В Приамурье для детей открылся Дом научной коллаборации

В нем школьники смогут научиться программированию, роботостроению, работе на 3D-принтере
Губернатор Приамурья Василий Орлов (справа) Наталья Слукина/ТАСС
Описание
Губернатор Приамурья Василий Орлов (справа)
© Наталья Слукина/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Дом научной коллаборации им. академика Михаила Луценко, представляющий из себя центр развития современных компетенций детей, открылся в четверг в Благовещенске при Амурском государственном университете (АмГУ) по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", передает корреспондент ТАСС.

Школьники могут научиться там программированию, роботостроению, работе на 3D-принтере. Дети также будут изучать геномную инженерию, биоинформатику, информационные технологии и прочие дисциплины. Предполагается, что такие занятия помогут им в выборе будущей профессии. На центр было выделено 8 млн рублей.

"Я вас всех поздравляю, это очередное яркое событие в цепочке событий, связанных с развитием образования. Замечательный центр, здесь 400 детей будут заниматься. Амурская область - это один из самых перспективных регионов, у нас два крупнейших проекта, требующих высококвалифицированных кадров, это космос и газовая отрасль. Наша с вами задача - чтобы у детей была возможность самореализоваться, получить новые знания и быть востребованными в этом современном бушующем мире, который развивается очень высокими темпами, я уверен что у этого проекта очень хорошее будущее", - сказал на церемонии открытия губернатор Приамурья Василий Орлов.

Во время экскурсии главе региона и гостям мероприятия представили зоны лекториума, коворкинга для творческих и технологических стартапов, специализированные лаборатории, учащиеся рассказали о своих проектах и изобретениях. Так, девятиклассник Денис и семиклассник Михаил из лицея АмГУ представили необитаемый телеуправляемый подводный дрон, который может погружаться на глубину до 3 метров, управлять под водой им можно при помощи джойстика через кабель, а на поверхности - через приложение на телефоне. По словам ребят, это пробный проект, на основе которого они планируют создать улучшенный аппарат, способный перемещать предметы и исследовать морское дно.

Как отметила директор дома научной коллаборации Виктория Еремина, желающих стать учащимися нового учреждения много. "Спрос большой, я думаю, он будет только увеличиваться", - сказала она, уточнив, что дети занимаются на современном оборудовании, в частности, это мощные компьютеры и робототехника.

Академик Луценко

Заместитель директора Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания по научной работе Юрий Перельман отметил, что Дом научной коллаборации носит имя выдающегося просветителя, ученого, общественного деятеля, академика РАН Михаила Луценко, который оставил яркий след в истории страны, в науке, медицине, здравоохранении. В частности, он из созданной им же самим маленькой лаборатории по исследованию проблем адаптации организма человека к суровым условиям строительства БАМа вырастил Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, которым может гордиться Амурская область. По словам Перельмана, в здании, где открыли Дом научной коллаборации, когда-то была детская консультативная поликлиника этого центра, через нее прошло огромное количество детей, учреждение выполнило свои функции, заложив основы педиатрической службы в респираторной медицине.

"Мне представляется символичным, что именно в этом здании открылся Дом научной коллаборации, где школьники, будущие ученые, будут осваивать основы научной методологии. Мы будем всегда рады видеть участников этого проекта в своих лабораториях", - сказал он.

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Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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