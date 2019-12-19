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В Якутске в 2020 году отремонтируют более 20 км автодорог

Для реализации проекта выделят 1,6 млрд рублей

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ремонт 22 км автодорог пройдет в Якутске в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели предусмотрено почти 1,6 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"В рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в столице [Якутии] будет отремонтировано 22 км дорог", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник управления дорог Якутска Валерий Домотов, в следующем году будут отремонтированы улицы с интенсивным движением, а также большим числом ДТП, при этом часть улиц были включены в список по обращениям жителей. "Еще один немаловажный критерий, определяющий выбор, - мнение горожан, полученное в рамках общественных обсуждений, письменных обращений", - цитирует пресс-служба Домотова.

По данным пресс-службы администрации города, в 2019 году в Якутске в рамках нацпроекта было отремонтировано почти 26 км дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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