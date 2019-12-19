Путин выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов

"Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе - персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить, детализировать. Сами нацпроекты - ничего подобного раньше не было. Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, - 26 из 38 - уже достигнуты, заявил Путин. "Из 38, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, 12 - нереализованными. Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем", - сказал он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автодороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Путина.

Национальные проекты, реализация которых началась с 1 января 2019 года, направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, стал частью комплексного плана освещения всех аспектов реализации нацпроектов, включающего информационное освещение во всех форматах и на всех платформах.