Более 1,1 млрд рублей направят на борьбу с онкологией в Нижегородской области в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят более 1,1 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями в 2020 году, сообщил журналистам в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1 млрд 147 млн рублей. Борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшей частью национального проекта "Здравоохранение", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что в 2019 году на эти цели было направлено более 667 млн рублей, из которых 95% средств уже освоены. Деньги были направлены на переоснащение оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным.

"В текущем году переоснащены и дооснащены современным высокотехнологичным медицинским оборудованием Павловская центральная районная больница, Арзамасская центральная городская больница и Нижегородский онкодиспансер. Медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным, планируется переоснастить более 400 единицами современного медоборудования", - уточнил Никитин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс. населения, ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.