Управление президента РФ: выполнение нацпроекта "Наука" требует большей координации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева на итоговой коллегии Минобрнауки РФ в четверг отметила, что в реализации нацпроекта "Наука" есть ряд недостатков, в частности, по причине несогласованности действий органов власти и отсутствия механизмов выявления результатов.

"Первая причина - отсутствие механизмов выявления результатов, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач нацпроекта. <...> Вторая причина - несогласованность подходов Минобрнауки и иных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке госполитики в сферах, к которым относятся отдельные мероприятия нацпроекта", - сказала Нечаева.

Третья причина, по ее словам, состоит в том, что к инструментам поддержки нацпроекта не обеспечен равноправный доступ всем организациям, ведущим исследования и разработки, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Кроме того, не обеспечена согласованность мероприятий нацпроекта между собой, а также научно-технической политики в соответствии с отдельными указами и поручениями президента, например по развитию синхротронных и нейтронных исследований.

"Еще одна причина - в планах мероприятий не отражены в явном виде сопутствующие мероприятия всех контрольных точек по достижению результатов нацпроекта, в том числе связанные с формированием правовых условий для ведения научных исследований", - сказала Нечаева, добавив, что также пока непонятно, как министерство будет считать привлеченные внебюджетные средства.

Согласно нацпроекту, за все время его реализации из внебюджетных источников должно быть привлечено 233 млрд рублей. "Мы знаем эти вопросы, мы их возьмем с тем, чтобы ответить <...> в 2020 году", - прокомментировал замечания министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Исполнение нацпроекта "Наука" в 2019 году

Директор департамента проектной деятельности Минобрнауки РФ Андрей Зарубин сообщил, что выделенные на нацпроект средства в 2019 году доведены до исполнителей почти на 100% - к концу декабря кассовое исполнение превысит 99%.

По его данным, в 2019 году были созданы центры мирового уровня по геномным и математическим исследованиям, завершено формирование 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), программы по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России.

"Продолжено создание инжиниринговых центров. Общая выручка инжиниринговых центров в 2019 году превысила 1,9 млрд рублей. С помощью центров создано свыше 2, 4 тыс. рабочих мест, в том числе - около 1,8 тыс. для специалистов инженерно-технического профиля. Это более 74% от всей штатной численности", - сказал Зарубин.

По его данным, Российский фонд фундаментальных исследований выделил 1,5 тыс. аспирантам для поддержки их диссертационных исследований гранты в размере 1,2 млн рублей каждый, а Российский научный фонд поддержал свыше 1,7 тыс. проектов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России из 61 региона. В этих исследованиях будет задействовано около 10 тыс. человек, в том числе 8 тыс. в возрасте до 39 лет.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.